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  • Коку: «ПСВ хочет победить «Ростов», но будет доволен и ничьей»

Коку: «ПСВ хочет победить «Ростов», но будет доволен и ничьей»

27 сентября 2016, 20:25
4

Главный тренер ПСВ Филлип Коку подчеркнул, что хочет победить в предстоящем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». При этом наставник отметил, что и ничья станет для него вполне приемлемым результатом. Встреча между желто-синими и голландским клубом состоится завтра, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

– «Аякс» месяц назад потерпел здесь поражение. Что вы вынесли из того матча?

– «Ростов» – очень хорошая команда, которую мы раньше не знали. Та встреча в Ростове стала для голландцев неожиданностью. У «Ростова» хорошие защита, прессинг, контратаки.

– Завтра вы должны выигрывать, чтобы остаться в гонке?

– Конечно, нам хотелось бы добыть победу. Но ничья тоже станет приемлемым результатом, а дальше уже будем решать вопрос в домашнем матче.

– Рамселар не приехал, что у него за травма?

– Пока мы не в курсе, идет исследование. Но сегодня я сконцентрирован на завтрашнем матче и футболистах, которые имеются в моем распоряжении.

– Вы прилетели с задержкой. Сыграет ли это роль в подготовке?

– Несмотря на эту небольшую неприятность, я не слышал жалоб от своих игроков. Мы успели потренироваться и у нас есть время на подготовку. Всякое может произойти, задержки в пути – частое явление, ничего страшного в этом нет.

– Какую тактику вы выберете завтра?

– Мы можем сыграть и от обороны, и в атаку. Какая будет тактика в этом матче, я пока говорить не буду – увидите завтра.

– Вы уже видели поле?

– Пока только по телевизору, но еще на него не выходил.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ПСВ Ростов Коку Филлип
Комментарии (4)
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Фан666
1475006277
Будем надеяться, что Ростов поборется за три очка
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Дон Посей
1475008373
Чемпион обделался, этот вторник и новый стадион ЦСКА были испорчены. Осталась надежда на РСМ. Обратной дороги нет, кукурузники!..Удачи. С ув.
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товрос
1475036468
РОСТОВ хочет победить ПСВ и никаких ничьих!!!
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vgarakh
1475047855
Ростову только победы.
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