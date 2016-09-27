Коку: «ПСВ хочет победить «Ростов», но будет доволен и ничьей»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку подчеркнул, что хочет победить в предстоящем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». При этом наставник отметил, что и ничья станет для него вполне приемлемым результатом. Встреча между желто-синими и голландским клубом состоится завтра, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

– «Аякс» месяц назад потерпел здесь поражение. Что вы вынесли из того матча?

– «Ростов» – очень хорошая команда, которую мы раньше не знали. Та встреча в Ростове стала для голландцев неожиданностью. У «Ростова» хорошие защита, прессинг, контратаки.

– Завтра вы должны выигрывать, чтобы остаться в гонке?

– Конечно, нам хотелось бы добыть победу. Но ничья тоже станет приемлемым результатом, а дальше уже будем решать вопрос в домашнем матче.

– Рамселар не приехал, что у него за травма?

– Пока мы не в курсе, идет исследование. Но сегодня я сконцентрирован на завтрашнем матче и футболистах, которые имеются в моем распоряжении.

– Вы прилетели с задержкой. Сыграет ли это роль в подготовке?

– Несмотря на эту небольшую неприятность, я не слышал жалоб от своих игроков. Мы успели потренироваться и у нас есть время на подготовку. Всякое может произойти, задержки в пути – частое явление, ничего страшного в этом нет.

– Какую тактику вы выберете завтра?

– Мы можем сыграть и от обороны, и в атаку. Какая будет тактика в этом матче, я пока говорить не буду – увидите завтра.

– Вы уже видели поле?

– Пока только по телевизору, но еще на него не выходил.