Морено и Коку навестили Шоу в больнице

Защитник ПСВ Эктор Морено и главный тренер команды Филлип Коку навестили в больнице защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу. Напомним, что Шоу получил двойной перелом ноги в результате подката Морено в матче Лиги чемпионов. Об этом визите рассказала голландская телерадиокомпания NOS.

«Мы спросили, желает ли Люк принять посетителей, ведь хотели выразить свою поддержку. К счастью, самая большая боль для него уже позади. Мы готовы предложить любую помощь, которую способны предоставить. Эта встреча была полезна и для Морено, так как эта ситуация стала для него большим ударом", - рассказал Коку.