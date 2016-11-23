Коку: «Фанаты «Атлетико» поддерживают своих от и до»

Главный тренер ПСВ Филипп Коку отметил стадион «Атлетико» в Мадриде, на котором он бывал и как тренер, и как футболист.

«Это совершенно особое событие. На этом стадионе царит великий дух футбола, на нем играет великий клуб, и сюда приходят его великие болельщики. Они поддерживают своих от и до. Я бывал здесь и как футболист, и как тренер. Воспоминания самые лучшие», – признался Коку.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – ПСВ состоится в среду, 23 ноября, в 22:45 по московскому времени.