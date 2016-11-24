Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
Материалы

Атлетико - ПСВ

23.11.2016, Среда, 22:45 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 5 тур Атлетико - ПСВ
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа D
1 тур
13 сентября, вторник 21:45 ПСВ 0:1 Атлетико
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 15 марта, вторник 22:45 Атлетико 0:0
(8:7)п		 ПСВ
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 24 февраля, среда 22:45 ПСВ 0:0 Атлетико
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
5 тур
26 ноября, среда 22:45 Атлетико 2:1 ПСВ
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 ПСВ 0:3 Атлетико
...
  • ...
    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 24 ноября 2016, 00:23

    Атлетико давай, жми голландцев!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 