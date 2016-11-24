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Лига чемпионов
Атлетико - ПСВ
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Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
Материалы
24 ноября 2016
06:30
Симеоне: «Теперь все поняли, что выиграть в России совсем не просто»
22
00:36
Лига чемпионов. «Атлетико» одолел ПСВ и обеспечил себе первое место в группе
2
23 ноября 2016
08:15
Коку: «Фанаты «Атлетико» поддерживают своих от и до»
22 ноября 2016
07:32
Морено: «Почти нереально поразить ворота «Атлетико»
1
Атлетико - ПСВ
23.11.2016, Среда, 22:45 мск
Мадрид, стадион
Висенте Кальдерон
Трансляция:
МАТЧ! АРЕНА
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
-
ПСВ
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История игр
Комментарии (1)
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа D
1 тур
13 сентября, вторник
21:45
ПСВ
0:1
Атлетико
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч
15 марта, вторник
22:45
Атлетико
0:0
(8:7)п
ПСВ
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч
24 февраля, среда
22:45
ПСВ
0:0
Атлетико
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
5 тур
26 ноября, среда
22:45
Атлетико
2:1
ПСВ
1 тур
16 сентября, вторник
22:45
ПСВ
0:3
Атлетико
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Рейтинг:
+183
сергей николаевич
24 ноября 2016, 00:23
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Атлетико давай, жми голландцев!
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