09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
4-3-3
1
Коварж
17
Жуниор
26
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
2
Дест
11
Сайбари
22
Схаутен
23
Верман
20
Тил
24
Ваннер
11
Дриух
4-2-2-2
13
Облак
26
Молина
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
6
Коке
8
Барриос
23
Гонсалес
17
Симеоне
7
Серлот
9
Альварес
3
Гасиоровски
18
Обиспо
18
Обиспо
3
Гасиоровски
11
Дриух
14
Перишич
14
Перишич
11
Дриух
24
Ваннер
27
Ман
27
Ман
24
Ваннер
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
17
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
17
Симеоне
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
7
Серлот
16
Алмада
16
Алмада
7
Серлот
6
Коке
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Коке
Остались в запасе
ПСВ
Атлетико
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСВ - Атлетико
4
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
15
Офсайды
2
3
Количество передач
486
445
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.67
2.23
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Атлетико», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Атлетико»
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Источник: «Бомбардир»