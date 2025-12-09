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  • «ПСВ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«ПСВ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 21:50
ПСВ
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико
10' Г. Тил 85' Р. Пепи
37' Х. Альварес 52' Д. Ганцко 56' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
1
Матей Коварж
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
23
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
24
Пауль Ваннер
АП
11
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
4-3-3
1
Коварж
17
Жуниор
26
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
2
Дест
11
Сайбари
22
Схаутен
23
Верман
20
Тил
24
Ваннер
11
Дриух
4-2-2-2
13
Облак
26
Молина
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
6
Коке
8
Барриос
23
Гонсалес
17
Симеоне
7
Серлот
9
Альварес
3
Гасиоровски
18
Обиспо
18
Обиспо
3
Гасиоровски
11
Дриух
14
Перишич
14
Перишич
11
Дриух
24
Ваннер
27
Ман
27
Ман
24
Ваннер
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
17
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
17
Симеоне
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
7
Серлот
16
Алмада
16
Алмада
7
Серлот
6
Коке
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Коке
Остались в запасе
ПСВ
Атлетико
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСВ - Атлетико
4
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
15
Офсайды
2
3
Количество передач
486
445
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.67
2.23
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Атлетико», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Атлетико»

«ПСВ» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико ПСВ
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