Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - ПСВ
Атлетико - ПСВ: обзор матча 23 ноября 2016
Атлетико
23.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
55'
К. Гамейро
66'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - ПСВ
84'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Д. Проппер
Замена
Хуанфран
️️️️
Ф. Луис
76'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Тиагу
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Тиагу
66'
61'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
С. Бергвейн
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
55'
45'
Замена
Й. де Вейс
️️️️
Й. Виллемс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
24
Врсалько
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
3-2-4
41
Зут
77
Изима-Мирен
5
Швааб
15
Морено
4
Ариас
47
Зинченко
26
Перейро
24
Проппер
23
Рамселар
34
Бергвейн
16
Луис
20
Хуанфран
20
Хуанфран
16
Луис
5
Тиагу
8
Ньигес
8
Ньигес
5
Тиагу
24
Проппер
10
Лундквист
10
Лундквист
24
Проппер
15
Виллемс
30
де Вейс
30
де Вейс
15
Виллемс
34
Бергвейн
7
Нарсинг
7
Нарсинг
34
Бергвейн
Остались в запасе
Атлетико
ПСВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Ремко Пасвер
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Атлетико - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Атлетико
ПСВ
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+