В рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов лидер сезона «ПСВ» примет «Хераклес». Команды подходят к матчу в хорошем атакующем состоянии, однако разница в уровне стабильности и классе заметна. Эйндховенцы уверенно возглавляют таблицу, тогда как гости балансируют рядом с зоной вылета, компенсируя проблемы в обороне высокой результативностью.

«ПСВ»

После 15 туров «ПСВ» набрал 40 очков и уверенно занимает первое место. Команда побеждает в 9 последних матчах чемпионата, имеет лучшую разницу мячей и самую результативную атаку лиги – 46 голов. «ПСВ» забивает в каждом матче Эредивизи уже 11 туров подряд, а в последних пяти играх отличился 12 раз. При этом оборона выглядит надежнее, чем у большинства соперников: всего 4 пропущенных мяча за пять встреч и три «сухих» матча подряд в чемпионате. Дома «ПСВ» традиционно действует агрессивно и регулярно создает большое количество моментов.

«Хераклес»

«Хераклес» занимает 16-е место с 14 очками, но при этом не проигрывает в пяти последних турах. Команда стабильно забивает – голы есть в каждом из пяти последних матчей, а за этот отрезок забито 16 мячей. Однако столь высокая результативность соседствует с серьезными проблемами в обороне: «Хераклес» пропускает уже восемь матчей подряд, а средний показатель пропущенных мячей составляет 1.40 за игру. На выезде команда действует менее уверенно, а против лидеров чемпионата регулярно допускает ошибки.

Факты о командах

«ПСВ»

Побеждает в 9 последних матчах Эредивизи

Забивает в 17 матчах подряд

Забивает в 30 последних очных матчах с «Хераклесом»

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

«Хераклес»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «ПСВ» – «Хераклес»

«ПСВ» выглядит явным фаворитом встречи: команда стабильнее, мощнее в атаке и значительно надежнее в защите. «Хераклес» способен забить, но сдержать давление лидера чемпионата ему будет крайне сложно. Матч имеет все шансы пройти в атакующем ключе с преимуществом хозяев и несколькими забитыми мячами.

