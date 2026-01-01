Матч 17 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Лансом» пройдет 2 января и станет одним из центральных событий игрового дня. Хозяева уверенно проводят концовку года и приблизились к зоне еврокубков, тогда как «Ланс» возглавляет таблицу и продолжает победную серию. Противостояние обещает быть интенсивным, с высокой плотностью борьбы в центре поля.

«Тулуза»

Команда находится на 8 месте и демонстрирует качественный футбол в последних турах. Победа 3:0 над «Парижем» стала ярким подтверждением отличной формы. «Тулуза» не проигрывает три тура подряд, регулярно забивает и достаточно надежно действует в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру в последних встречах. Домашний фактор также играет на стороне хозяев.

«Ланс»

Лидер чемпионата подходит к матчу на фоне семи побед подряд во всех турнирах. «Ланс» стабильно забивает, отличается высокой реализацией моментов и организованной обороной. Команда пропускает в среднем 0.6 гола за игру за последние пять матчей, что подчеркивает ее баланс между атакой и защитой. В очных встречах с «Тулузой» гости также чаще добиваются положительного результата.

Факты о командах

«Тулуза»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1

В среднем 1.60 забито за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Ланс»

Побеждает в 7 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»

«Тулуза» способна оказать серьезное сопротивление, однако текущая форма и глубина состава «Ланса» дают гостям ощутимое преимущество. При этом хозяева регулярно забивают, что повышает вероятность результативного сценария. Оптимальным вариантом выглядит ставка против поражения лидера чемпионата с дополнительным выбором по голам.

Рекомендованные ставки: