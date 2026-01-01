Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тулуза» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 2 января 2026 с коэффициентом 2.55

01 января 2026 10:46
Тулуза - Ланс
02 янв. 2026, пятница 22:45 | Франция. Лига 1, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Ланса»
Сделать ставку

Матч 17 тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Лансом» пройдет 2 января и станет одним из центральных событий игрового дня. Хозяева уверенно проводят концовку года и приблизились к зоне еврокубков, тогда как «Ланс» возглавляет таблицу и продолжает победную серию. Противостояние обещает быть интенсивным, с высокой плотностью борьбы в центре поля.

«Тулуза»

Команда находится на 8 месте и демонстрирует качественный футбол в последних турах. Победа 3:0 над «Парижем» стала ярким подтверждением отличной формы. «Тулуза» не проигрывает три тура подряд, регулярно забивает и достаточно надежно действует в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру в последних встречах. Домашний фактор также играет на стороне хозяев.

«Ланс»

Лидер чемпионата подходит к матчу на фоне семи побед подряд во всех турнирах. «Ланс» стабильно забивает, отличается высокой реализацией моментов и организованной обороной. Команда пропускает в среднем 0.6 гола за игру за последние пять матчей, что подчеркивает ее баланс между атакой и защитой. В очных встречах с «Тулузой» гости также чаще добиваются положительного результата.

Факты о командах

«Тулуза»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • В среднем 1.60 забито за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Ланс»

  • Побеждает в 7 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

Личные встречи
27% (4)
27% (4)
47% (7)
10
Забитых мячей
18
0.67
В среднем за матч
1.2
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0 : 3
02.01.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
1 : 1
10.05.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
0 : 1
05.01.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 1
24.09.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
0 : 1
02.05.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
3 : 0
28.10.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
1 : 0
14.03.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 2
24.10.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
12.03.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 1
30.10.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1 : 0
27.02.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
0 : 2
25.10.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
1 : 1
01.03.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 1
22.09.2007
Ланс
Показать все

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ланс»

«Тулуза» способна оказать серьезное сопротивление, однако текущая форма и глубина состава «Ланса» дают гостям ощутимое преимущество. При этом хозяева регулярно забивают, что повышает вероятность результативного сценария. Оптимальным вариантом выглядит ставка против поражения лидера чемпионата с дополнительным выбором по голам.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ланса» – коэффициент 2.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.55
Победа «Ланса»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Ланс Тулуза
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 