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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ланс
Тулуза - Ланс: обзор матча 02 мая 2023
Тулуза
02.05.2023, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
33'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Ланс
84'
Желтая карточка
Б. Самба
83'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Л. Опенда
82'
Замена
Л. Пореба
️️️️
Ж. Онана
Желтая карточка
В. Каманци
78'
Замена
Г. Суасо
️️️️
М. Диарра
78'
71'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
Замена
Б. Дежегере
️️️️
Д. Генро
71'
60'
Желтая карточка
П. Франковски
Замена
З. Абухляль
️️️️
К. Кебен
59'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
А. Онаиву
59'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Р. Ратао
58'
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
10
Давид Кошта
АП
16
Адам Букса
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дюпе
24
Руо
2
Кошта
4
Кебен
24
Диарра
12
Каманци
4
Сьерро
8
Шаиби
9
Ратао
10
Генро
45
Онаиву
4-1-1-2-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
21
Айдара
14
Онана
42
Фофана
28
Томассон
95
Франковски
17
Опенда
7
Сотока
24
Диарра
17
Суасо
17
Суасо
24
Диарра
10
Генро
19
Дежегере
19
Дежегере
10
Генро
9
Ратао
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
9
Ратао
4
Кебен
7
Абухляль
7
Абухляль
4
Кебен
45
Онаиву
27
Даллинга
27
Даллинга
45
Онаиву
14
Онана
8
Пореба
8
Пореба
14
Онана
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
17
Опенда
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
17
Опенда
Остались в запасе
Тулуза
Ланс
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Тулуза - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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