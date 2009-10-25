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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Тулуза
Ланс - Тулуза: обзор матча 25 октября 2009
Ланс
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
Тулуза
35'
М. Сиссоко
56'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Тулуза
Замена
Э. Дидо
️️️️
П. Машаду
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Ковачевич
Желтая карточка
К. Монне-Паке
Замена
Т. Маулида
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
Д. Браатен
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
К. Акале
ГОЛ! 0:2!
А. Жиньяк
Желтая карточка
С. Соу
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссоко
Желтая карточка
А. Эбондо
Желтая карточка
Д. Нунке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
88
Луан
ЛВ
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
3-4-2
5
Яхья
2
Рамос
24
Шелье
26
Демон
5
Ковачевич
27
Соу
18
Руде
28
Акале
17
Джемаа
12
Букари
4-1-4-1
16
Пеле
23
Эбондо
3
Конгре
12
М'Бенге
24
Нунке
6
Капу
22
Браатен
17
Сиссоко
55
Машаду
27
Табану
10
Жиньяк
17
Джемаа
8
Маулида
8
Маулида
17
Джемаа
28
Акале
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
28
Акале
5
Ковачевич
11
Эдуардо
11
Эдуардо
5
Ковачевич
55
Машаду
17
Дидо
17
Дидо
55
Машаду
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
88
Луан
ЛВ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
88
Луан
ЛВ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ланс - Тулуза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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