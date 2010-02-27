Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ланс
Тулуза - Ланс: обзор матча 27 февраля 2010
Тулуза
27.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
57'
К. Дюпуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ланс
Замена
Ф. Сирье
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
Й. Демон
Желтая карточка
Э. Дидо
Замена
М. Рамос
️️️️
Н. Ковачевич
Замена
И. Джемаа
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
К. Акале
️️️️
С. Руде
ГОЛ! 1:0!
К. Дюпуи
Замена
Э. Дидо
️️️️
Луан
Замена
К. Дюпуи
️️️️
Д. Браатен
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
С. Соу
Желтая карточка
А. Яхья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Кевин Дюпуи
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
3-1-4-1-1
16
Пеле
24
Нунке
4
Четто
3
Конгре
6
Капу
17
Сиссоко
27
Табану
55
Машаду
22
Браатен
88
Луан
91
Казим-Ричардс
3-3-3
1
Рунье
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
18
Руде
27
Соу
5
Ковачевич
12
Букари
11
Эдуардо
22
Монне-Паке
22
Браатен
17
Дюпуи
17
Дюпуи
22
Браатен
55
Машаду
14
Сирье
14
Сирье
55
Машаду
88
Луан
17
Дидо
17
Дидо
88
Луан
5
Ковачевич
2
Рамос
2
Рамос
5
Ковачевич
18
Руде
28
Акале
28
Акале
18
Руде
22
Монне-Паке
17
Джемаа
17
Джемаа
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Тулуза
Ланс
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Тулуза - Ланс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+