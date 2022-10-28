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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Тулуза
Ланс - Тулуза: обзор матча 28 октября 2022
Ланс
28.10.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
60'
Л. Опенда
87'
Л. Опенда
90+3'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Тулуза
Желтая карточка
Л. Опенда
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Клод-Морис
90'
+3
90'
+1
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Деслер
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Клод-Морис
87'
Замена
И. Бура
️️️️
Д. Машадо
84'
84'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Б. Дежегере
Замена
С. Фортеш
️️️️
Ж. Гради
84'
80'
Желтая карточка
Б. Дежегере
72'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
72'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Ф. Шаиби
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
70'
Желтая карточка
М. Айдара
67'
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Ф. Сотока
60'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
Ж. Онана
56'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Саид
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
24
Гради
21
Айдара
99
Самед
14
Онана
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
22
Саид
4-4-1-1
1
Дюпе
3
Деслер
24
Диарра
24
Руо
4
Силла
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
19
Дежегере
7
Абухляль
27
Даллинга
20
Машадо
14
Бура
14
Бура
20
Машадо
24
Гради
15
Фортеш
15
Фортеш
24
Гради
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
22
Саид
17
Опенда
17
Опенда
22
Саид
14
Онана
7
Сотока
7
Сотока
14
Онана
3
Деслер
4
Кебен
4
Кебен
3
Деслер
8
Шаиби
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
8
Шаиби
19
Дежегере
14
Беграуи
14
Беграуи
19
Дежегере
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ланс - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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