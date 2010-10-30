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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ланс
Тулуза - Ланс: обзор матча 30 октября 2010
Тулуза
30.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
6'
П. Машаду (П)
28'
А. Яхья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ланс
Замена
Г. Сертик
️️️️
К. Акале
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Д. Браатен
Желтая карточка
Э. Дево
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мансаре
Замена
Т. Маулида
️️️️
И. Джемаа
ГОЛ! 1:1!
А. Яхья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Машаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
3-2-5
28
Валверде
3
Конгре
4
Четто
17
Джуниньо
6
Дево
6
Капу
7
Мансаре
55
Машаду
17
Дидо
27
Табану
22
Браатен
3-4-2
1
Рунье
92
Орье
24
Шелье
12
Бедимо
28
Акале
21
Армаш
21
Кейта
18
Руде
12
Букари
17
Джемаа
7
Мансаре
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Мансаре
22
Браатен
9
Сантандер
9
Сантандер
22
Браатен
28
Акале
22
Сертик
22
Сертик
28
Акале
17
Джемаа
8
Маулида
8
Маулида
17
Джемаа
Остались в запасе
Тулуза
Ланс
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Тулуза - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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