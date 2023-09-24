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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Тулуза
Ланс - Тулуза: обзор матча 24 сентября 2023
Ланс
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
45+2'
У. Саид
84'
М. Гилявоги
33'
С. Гелаберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Тулуза
Замена
А. Фульини
️️️️
Ф. Сотока
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Гилявоги
Пас отдал
Э. Ваи
84'
78'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
С. Гелаберт
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
А. Томассон
77'
Желтая карточка
Э. Ваи
76'
69'
Желтая карточка
А. Доннум
67'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Д. Генро
Замена
М. Гилявоги
️️️️
А. Диуф
63'
Замена
Э. Ваи
️️️️
У. Саид
63'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
63'
59'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Т. Даллинга
58'
Замена
Л. Кошта
️️️️
К. Кебен
46'
Замена
А. Доннум
️️️️
В. Каманци
ГОЛ! 1:1!
У. Саид
Пас отдал
Ф. Сотока
45'
+2
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Гелаберт
Пас отдал
Т. Даллинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
10
Денис Генро
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
2
Агилар
99
Самед
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
22
Саид
3-2-2-2-1
16
Ресте
24
Диарра
4
Кебен
2
Николайсен
12
Каманци
17
Суасо
31
Шмидт
23
Кассерес
10
Гелаберт
10
Генро
27
Даллинга
95
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
95
Франковски
28
Томассон
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
7
Сотока
10
Фульини
10
Фульини
7
Сотока
22
Саид
11
Ваи
11
Ваи
22
Саид
17
Диуф
9
Гилявоги
9
Гилявоги
17
Диуф
4
Кебен
2
Кошта
2
Кошта
4
Кебен
10
Генро
4
Сьерро
4
Сьерро
10
Генро
12
Каманци
15
Доннум
15
Доннум
12
Каманци
10
Гелаберт
14
Беграуи
14
Беграуи
10
Гелаберт
27
Даллинга
9
Магри
9
Магри
27
Даллинга
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ланс - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
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