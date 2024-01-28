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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ланс
Тулуза - Ланс: обзор матча 28 января 2024
Тулуза
28.01.2024, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ланс
42'
Д. Кошта
55'
А. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Ланс
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Сотока
89'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Р. Агилар
88'
Замена
А. Шишуба
️️️️
Э. Ваи
88'
Замена
А. Томассон
️️️️
Д. Кошта
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Доннум
88'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
Н. Шмидт
88'
Пенальти не реализован!
В. Сьерро
84'
83'
Желтая карточка
М. Айдара
Замена
М. Деслер
️️️️
В. Каманци
71'
70'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Чавес
70'
Замена
А. Фульини
️️️️
У. Саид
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ш. Бабика
62'
Замена
Н. Скитта
️️️️
К. Кассерес
62'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Диуф
Желтая карточка
Г. Суасо
49'
Желтая карточка
Р. Николайсен
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кошта
Пас отдал
Н. Эль-Айнауи
Желтая карточка
А. Доннум
40'
36'
Желтая карточка
У. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
80
Шави Бабика
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
21
Ylies Aradj
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
34
Ноа Ламади
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Натан Скитта
АП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
2
Том Пуйи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
28
Аянда Шишуба
АП
19
Adam Abeddou
ЦФ
4-3-2-1
16
Ресте
17
Суасо
13
Мависса Элеби
2
Николайсен
12
Каманци
23
Кассерес
4
Сьерро
31
Шмидт
15
Доннум
80
Бабика
27
Даллинга
4-2-1-3
30
Самба
2
Агилар
4
Дансо
2
Медина
13
Чавес
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
10
Кошта
7
Сотока
22
Саид
11
Ваи
12
Каманци
3
Деслер
3
Деслер
12
Каманци
31
Шмидт
10
Гелаберт
10
Гелаберт
31
Шмидт
23
Кассерес
15
Скитта
15
Скитта
23
Кассерес
80
Бабика
34
Гбоу
34
Гбоу
80
Бабика
15
Доннум
22
Сиссоко
22
Сиссоко
15
Доннум
13
Чавес
21
Айдара
21
Айдара
13
Чавес
2
Агилар
99
Самед
99
Самед
2
Агилар
22
Саид
10
Фульини
10
Фульини
22
Саид
10
Кошта
28
Томассон
28
Томассон
10
Кошта
11
Ваи
28
Шишуба
28
Шишуба
11
Ваи
Остались в запасе
Тулуза
Ланс
16
Алекс Домингес
ВР
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
2
Том Пуйи
ЦП
19
Adam Abeddou
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
21
Ylies Aradj
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
2
Том Пуйи
ЦП
19
Adam Abeddou
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Тулуза - Ланс
3
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
7
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
454
396
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.95
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Муниципал
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