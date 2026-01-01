Матч 13 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Насром» обещает стать одним из самых зрелищных противостояний начала года. Команды входят в число лидеров турнира и демонстрируют стабильно результативный футбол. «Аль-Ахли» уверенно выступает дома, тогда как «Аль-Наср» продолжает удерживать первое место благодаря мощной атаке и длинной серии без поражений.

«Аль-Ахли»

Хозяева занимают 4 место и подходят к игре после уверенной победы над «Аль-Фейхой» со счетом 2:0. Команда забивает в девяти матчах подряд в рамках чемпионата, а средняя результативность за последние пять встреч составляет 2.20 гола за игру. При этом оборона «Аль-Ахли» не безупречна: в последних матчах команда регулярно пропускает, что особенно важно на фоне соперника с лучшей атакой лиги.

«Аль-Наср»

Лидер чемпионата продолжает впечатляющую серию без поражений и остается самой результативной командой турнира. «Аль-Наср» забивает в 16 матчах подряд, а в последних пяти играх отличился 18 раз. Команда уверенно чувствует себя в выездных встречах и традиционно успешно играет против «Аль-Ахли», не проигрывая этому сопернику в семи последних очных матчах.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Аль-Наср»