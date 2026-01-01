Введите ваш ник на сайте
«Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 2 января 2026 с коэффициентом 1.85

01 января 2026 10:34
Аль-Ахли - Аль-Наср
02 янв. 2026, пятница 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку

Матч 13 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Насром» обещает стать одним из самых зрелищных противостояний начала года. Команды входят в число лидеров турнира и демонстрируют стабильно результативный футбол. «Аль-Ахли» уверенно выступает дома, тогда как «Аль-Наср» продолжает удерживать первое место благодаря мощной атаке и длинной серии без поражений.

«Аль-Ахли»

Хозяева занимают 4 место и подходят к игре после уверенной победы над «Аль-Фейхой» со счетом 2:0. Команда забивает в девяти матчах подряд в рамках чемпионата, а средняя результативность за последние пять встреч составляет 2.20 гола за игру. При этом оборона «Аль-Ахли» не безупречна: в последних матчах команда регулярно пропускает, что особенно важно на фоне соперника с лучшей атакой лиги.

«Аль-Наср»

Лидер чемпионата продолжает впечатляющую серию без поражений и остается самой результативной командой турнира. «Аль-Наср» забивает в 16 матчах подряд, а в последних пяти играх отличился 18 раз. Команда уверенно чувствует себя в выездных встречах и традиционно успешно играет против «Аль-Ахли», не проигрывая этому сопернику в семи последних очных матчах.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Аль-Наср»

  • Не проигрывает в 11 матчах подряд
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • В среднем 3.60 гола за игру в последних 5 встречах

Личные встречи
14% (1)
43% (3)
43% (3)
11
Забитых мячей
13
1.57
В среднем за матч
1.86
3:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 2
02.01.2026
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
2 : 2
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
0 : 0
23.08.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Ахли
2 : 3
13.02.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Наср
1 : 1
13.09.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Ахли
0 : 1
15.03.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Наср
4 : 3
22.09.2023
Аль-Ахли
Показать все

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»

С учетом текущей формы команд матч с высокой вероятностью получится результативным. «Аль-Ахли» стабильно забивает дома, однако атакующий потенциал «Аль-Насра» выглядит более убедительно. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а большое количество голевых моментов с обеих сторон делает актуальными ставки на тоталы.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Ахли
