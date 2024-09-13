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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Ахли
Аль-Наср - Аль-Ахли: обзор матча 13 сентября 2024
Аль-Наср
13.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Ахли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Ахли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Аль-Авивал
Новости команд
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Аль-Наср
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