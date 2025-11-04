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Аль-Садд - Аль-Ахли: обзор матча 04 ноября 2025

Аль-Садд
04.11.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Ахли
63' Клаудиньо
34' Р. Марез 68' М. Гонсалвеш
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Аль-Ахли
Завершен
Желтая карточка
Акрам Афиф
90' +8
90' +5
Замена
Мохамед Абдулрахман ️️️️➡️️ Матеус Гонсалвеш
90'
+7'
88'
Желтая карточка
Али Маджраши
Замена
Гильерме ️️️️➡️️ Мохамед Камара
79'
78'
Замена
Салех Абу Аль-Шамат ️️️️➡️️ Рияд Марез
70'
Желтая карточка
Рожер Ибаньес
68'
ГОЛ! 1:2! Матеус Гонсалвеш
Пас отдал Галено
67'
Замена
Галено ️️️️➡️️ Энцо Мийо
ГОЛ! 1:1! Клаудиньо
Пас отдал Акрам Афиф
63'
Замена
Юсеф Аталь ️️️️➡️️ Giovani
59'
45'
+5'
Желтая карточка
Ахмед Сухаиль
40'
34'
ГОЛ! 0:1! Рияд Марез
Пас отдал Энцо Мийо
Гол отменен - офсайд
Giovani
25'
8'
Желтая карточка
Маттео Дамс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
33
Клаудиньо
АП
21
Giovani
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
79
Франк Кессье
ЦП
10
Энцо Мийо
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
26
Пау Прим
ОП
18
Гильерме
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
60
Yazan Madani
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
13
Галено
ЛВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
3-1-1-1-4
22
Баршам
6
Отавио
29
Сайсс
37
Сухаиль
4
Камара
5
Салман
33
Клаудиньо
21
19
Мухика
9
Фирмино
11
Афиф
4-1-2-2-1
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
32
Дамс
5
6
Атангана
79
Кессье
10
Мийо
20
Гонсалвеш
7
Марез
9
Аль-Бурайкан
21
20
Аталь
20
Аталь
21
4
Камара
18
Гильерме
18
Гильерме
4
Камара
20
Гонсалвеш
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
20
Гонсалвеш
7
Марез
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
7
Марез
10
Мийо
13
Галено
13
Галено
10
Мийо
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Ахли
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
26
Пау Прим
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
60
Yazan Madani
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
26
Пау Прим
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
60
Yazan Madani
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Ахли
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
13
Офсайды
1
2
Количество передач
481
335
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Посещаемость:
13038
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