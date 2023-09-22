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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Ахли
Аль-Наср - Аль-Ахли: обзор матча 22 сентября 2023
Аль-Наср
22.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 3
Завершен
Аль-Ахли
4'
К. Роналду
17'
Талиска
45+6'
Талиска
52'
К. Роналду
30'
Ф. Кессье
50'
Р. Марез (П)
87'
Ф. Аль-Бурайкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Ахли
90'
+7
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
М. Аль-Маджхад
Желтая карточка
Талиска
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
С. Яслам
87'
ГОЛ! 4:3!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
Р. Марез
85'
Замена
С. Яслам
️️️️
Б. Аль-Хурайджи
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
84'
Замена
С. Фофана
️️️️
Отавио
77'
66'
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Сен-Максимен
66'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
ГОЛ! 4:2!
К. Роналду
Пас отдал
Талиска
52'
50'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Марез
ГОЛ! 3:1!
Талиска
45'
+6
45'
Желтая карточка
А. Маджраши
Желтая карточка
С. Мане
34'
30'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
М. Аль-Маджхад
ГОЛ! 2:0!
Талиска
Пас отдал
Э. Ляпорт
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Мане
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
13
Теллес
78
Ладжами
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
4-3-1-2
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
28
Демирал
6
Аль-Хурайджи
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
10
Сен-Максимен
9
Фирмино
Аль-Хайбари
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
Аль-Хайбари
25
Отавио
42
Фофана
42
Фофана
25
Отавио
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
6
Аль-Хурайджи
31
Яслам
31
Яслам
6
Аль-Хурайджи
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
29
Аль-Маджхад
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
29
Аль-Маджхад
10
Сен-Максимен
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Ахли
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Ахли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Стадион:
Аль-Авивал
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