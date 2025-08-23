Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср - Аль-Ахли
Аль-Наср - Аль-Ахли: обзор матча 23 августа 2025
Аль-Наср
23.08.2025, суббота, 15:00
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
0 : 0
Завершен
Аль-Ахли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Ахли
Новости команд
Аль-Наср
Аль-Ахли
«Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.60
Сегодня, 09:22
Роналду побил антирекорд Маскерано
Вчера, 11:48
1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
Вчера, 11:08
«Аль-Ахли» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.65
Вчера, 09:09
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
24 августа, 16:25
3
«Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.60
Сегодня, 09:22
Роналду побил антирекорд Маскерано
Вчера, 11:48
1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
Вчера, 11:08
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
24 августа, 16:25
3
40-летний Роналду установил уникальный рекорд
23 августа, 17:47
11
«Аль-Ахли» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.65
Вчера, 09:09
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл в финале «Аль-Ахли»
23 августа, 17:23
1
«Аль-Наср» Роналду узнал соперника по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
20 августа, 17:17
Фирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар
23 июля, 22:12
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
16 июля, 21:02
1
Больше новостей
Последние матчи
Аль-Наср
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
2 : 2
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
0 : 0
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Кадисия
1 : 5
20.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
2 : 2
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
0 : 0
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
2 : 2
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, Финал
Аль-Наср
0 : 0
23.08.2025
Аль-Ахли
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Кадисия
1 : 5
20.08.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.05.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
1 : 3
22.05.2025
Аль-Иттифак
Архив
