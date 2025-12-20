21 декабря в 17-м туре Нидерланды. Высшая лига «Утрехт» примет «ПСВ». Хозяева идут 8-ми и набрали 23 очка после 16 туров, но серия из четырех ничьих подряд показывает, что команда часто недожимает соперника. «ПСВ» лидирует (43 очка) и проводит мощный отрезок: 10 побед подряд в чемпионате и 50 голов за 16 матчей.

«Утрехт»

Команда стабильно забивает: голы есть в 10 матчах лиги подряд, а в последних пяти встречах – 7 мячей. Лучший бомбардир «Утрехта» Виктор Йенсен (10 голов в 13 матчах) держит атаку в тонусе, но оборона не без сбоев: пропуски в 5 последних играх чемпионата и 6 мячей за тот же отрезок. Дома «Утрехт» редко уступает (6 из 8 без поражений), однако ничьи затягивают борьбу за очки.

«ПСВ»

Лидер лиги идет по чемпионскому графику: 14 побед (лучший показатель) и серия из 10 побед подряд. «ПСВ» забивает в 12 матчах лиги подряд и в 19 встречах во всех турнирах, средняя результативность за последние 5 игр – 2.80 гола. Гус Тил (14 голов в 24 матчах) – ключевая фигура в завершении. При этом команда тоже не идеальна сзади: 6 пропущенных за последние 5 матчей оставляют шанс хозяевам на свой гол.

Факты о командах

«Утрехт»

23 очка и 8-е место после 16 туров

4 ничьи подряд в чемпионате

Забивает в 10 матчах лиги подряд

В среднем 1.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

«ПСВ»

43 очка и 1-е место после 16 туров

10 побед подряд в чемпионате

50 голов за 16 матчей (лучшая атака лиги)

Забивает в 19 матчах подряд, 2.80 гола в среднем за последние 5 игр

Прогноз на матч «Утрехт» – «ПСВ»

По цифрам это матч команды, которая умеет забивать и цепляться за результат, против лидера с максимально стабильной атакой. «Утрехт» способен создать моменты и дома обычно держит уровень, но текущая серия ничьих и регулярные пропуски выглядят уязвимостью против «ПСВ», который забивает почти всем и стабильно прибавляет по ходу игры. Логичный сценарий – давление гостей и результативная встреча, где класс и темп «ПСВ» должны стать решающими.

