Коку: «У ПСВ есть шанс добиться положительного результата в Мюнхене»

Наставник ПСВ Филлип Коку признался, что команда особенно тщательно готовится к матчу Лиги чемпионов против «Баварии».

«С нетерпением ждем встречи с грандом европейского футбола. Мы сконцентрированы и подходим к матчу с уверенностью в собственных силах. У нас определенно будет шанс добиться положительного результата.

Арьен Роббен станет проблемой для наших защитников, но мы готовимся к поединку с «Баварией», а не с Роббеном. «Бавария» очень хочет прервать безвыигрышную серию, но если мы сможем долго оставаться в игре, то все возможно», – сказал Коку.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – ПСВ состоится в среду, 19 октября, в 21:45 по московскому времени.