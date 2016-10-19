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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)
Материалы

Бавария - ПСВ

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 3 тур Бавария - ПСВ
Обзор матча
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    Рейтинг: +34

    налим 19 октября 2016, 20:28

    3:1

    0
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    Рейтинг: +2

    ZetWar 19 октября 2016, 03:24

    1-2

    -1
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    Рейтинг: +410

    iron_Savior 15 октября 2016, 22:18

    1-1

    0
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