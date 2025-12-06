06.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-2-1-2
1
Нюбель
7
Миттельштадт
2
Аль-Дахил
3
Хендрикс
4
Вагноман
6
Штиллер
30
Андрес
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
26
Ундав
18
Левелинг
3-1-2-3-1
40
Урбиг
4
Упамекано
4
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
20
Бишоф
7
Диас
11
Джексон
26
Ундав
29
Ельч
29
Ельч
26
Ундав
18
Левелинг
16
Каразор
16
Каразор
18
Левелинг
4
Вагноман
22
Ассиньон
22
Ассиньон
4
Вагноман
28
Нартей
10
Фюрих
10
Фюрих
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
8
Томаш
8
Томаш
23
Эль-Ханнус
20
Бишоф
2
Станишич
2
Станишич
20
Бишоф
4
Упамекано
21
Ито
21
Ито
4
Упамекано
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
22
Геррейру
42
Карл
42
Карл
22
Геррейру
11
Джексон
9
Кейн
9
Кейн
11
Джексон
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
2
1
4
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
11
Офсайды
5
5
Количество передач
381
561
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
3.54
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Баварии», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»