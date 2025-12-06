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  • «Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 16:20
Штутгарт
06.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
11' К. Лаймер 66' Г. Кейн 78' Й. Станишич 82' Г. Кейн (П) 88' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
30
Чема Андрес
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
42
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нюбель
7
Миттельштадт
2
Аль-Дахил
3
Хендрикс
4
Вагноман
6
Штиллер
30
Андрес
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
26
Ундав
18
Левелинг
3-1-2-3-1
40
Урбиг
4
Упамекано
4
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
20
Бишоф
7
Диас
11
Джексон
26
Ундав
29
Ельч
29
Ельч
26
Ундав
18
Левелинг
16
Каразор
16
Каразор
18
Левелинг
4
Вагноман
22
Ассиньон
22
Ассиньон
4
Вагноман
28
Нартей
10
Фюрих
10
Фюрих
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
8
Томаш
8
Томаш
23
Эль-Ханнус
20
Бишоф
2
Станишич
2
Станишич
20
Бишоф
4
Упамекано
21
Ито
21
Ито
4
Упамекано
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
22
Геррейру
42
Карл
42
Карл
22
Геррейру
11
Джексон
9
Кейн
9
Кейн
11
Джексон
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
2
1
4
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
11
Офсайды
5
5
Количество передач
381
561
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
3.54
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Баварии», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Бавария»

«Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Штутгарт
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