Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет

«АЗ Алкмаар» разгромил НЕК в финале Кубка Нидерландов со счетом 5:1.
Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.
«АЗ Алкмаар» выиграл первый трофей за 13 лет с момента победы в Кубке Нидерландов-2012/13. Команда в 5-й раз в истории завладела этим призом.
НЕК в 6-й раз в своей истории выступал в финале Кубка Нидерландов и вновь потерпел поражение, как и во всех предыдущих случаях.
Клуб из Неймегена никогда не выигрывал трофеев, не считая побед во второй и третьей по статусу лигах страны и в ряде региональных и локальных турниров.
Нидерланды. Кубок. Финал
АЗ Алкмаар - НЕК - 5:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. де Вит, 32; 2:0 - С. Мейнанс, 67; 3:0 - П. Коопмейнерс, 73; 3:1 - К. Огава, 78; 4:1 - К. Смит, 90+1; 5:1 - Т. Пэррот, 90+5.
Источник: «Бомбардир»