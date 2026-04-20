Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет

Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет

Вчера, 08:18
2

«АЗ Алкмаар» разгромил НЕК в финале Кубка Нидерландов со счетом 5:1.

Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

«АЗ Алкмаар» выиграл первый трофей за 13 лет с момента победы в Кубке Нидерландов-2012/13. Команда в 5-й раз в истории завладела этим призом.

НЕК в 6-й раз в своей истории выступал в финале Кубка Нидерландов и вновь потерпел поражение, как и во всех предыдущих случаях.

Клуб из Неймегена никогда не выигрывал трофеев, не считая побед во второй и третьей по статусу лигах страны и в ряде региональных и локальных турниров.

Нидерланды. Кубок. Финал
АЗ Алкмаар - НЕК - 5:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. де Вит, 32; 2:0 - С. Мейнанс, 67; 3:0 - П. Коопмейнерс, 73; 3:1 - К. Огава, 78; 4:1 - К. Смит, 90+1; 5:1 - Т. Пэррот, 90+5.

Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Кубок НЕК АЗ Алкмаар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Karpathian
1776663629
сыровары молодцы че)))
Ответить
zigbert
1776679720
А где же гранды,Нидерланды?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 