Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет

«АЗ Алкмаар» разгромил НЕК в финале Кубка Нидерландов со счетом 5:1.

Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

«АЗ Алкмаар» выиграл первый трофей за 13 лет с момента победы в Кубке Нидерландов-2012/13. Команда в 5-й раз в истории завладела этим призом.

НЕК в 6-й раз в своей истории выступал в финале Кубка Нидерландов и вновь потерпел поражение, как и во всех предыдущих случаях.

Клуб из Неймегена никогда не выигрывал трофеев, не считая побед во второй и третьей по статусу лигах страны и в ряде региональных и локальных турниров.