На «Филипс Стадионе» ПСВ завершает групповую стадию Лиги чемпионов важным домашним матчем против «Атлетико». Обе команды находятся в плотной борьбе за плей-офф, и даже ничья способна резко изменить расположение в таблице. Хозяева – одна из наиболее убедительных команд в Европе по уровню атаки, тогда как гости славятся организованной обороной и прагматичным футболом.

Нидерландский клуб в Европе выступает уверенно: 4 матча без поражений и разгром «Ливерпуля» 4:1 стали подтверждением высокой эффективности нападения. Команда неизменно забивает в ЛЧ – в 16 матчах подряд.

Статистика последних встреч впечатляет: 15 голов за 5 матчей и при этом только 2 пропущенных – надeжность обороны стала важным конкурентным преимуществом.

Гус Тил с 11 голами – главный козырь команды, но успех ПСВ строится на целом комплексе: быстром прессинге и вертикальных атаках, заставляющих соперника ошибаться.

«Атлетико»

Испанцы недавно одержали важную победу над «Интером» (2:1), что вернуло их в игру за выход из группы. Команда Симеоне всe ещe нестабильна, особенно в атаке – 6 голов в 5 матчах.

Зато оборона остаeтся фирменным козырем: 1.00 пропущенный мяч в среднем в последних пяти матчах ЛЧ.

Хулиан Альварес – лучший бомбардир (10 голов), но ему требуется больше поддержки партнeров, потому что в позиционных атаках «Атлетико» нередко буксует.

Факты о командах

«ПСВ»

Победы в 5 последних матчах

3.00 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд

Пропускает всего 0.40 гола в среднем (последние 5 матчей)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

1.20 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд

Побеждает в 3 последних очных матчах с ПСВ

Прогноз на матч «ПСВ» – «Атлетико»

Встреча обещает быть напряжeнной и тактически плотной. «ПСВ» должен владеть инициативой, активно используя преимущества флангов и поддерживаемый родными трибунами. «Атлетико» же постарается играть осторожно, делая ставку на дисциплину и редкие контратаки.

Испанцы традиционно неудобны для соперника: не пропустили в 4 последних очных матчах. Но нынешний ПСВ – один из самых энергичных коллективов турнира, и пробить оборону гостей у него вполне должно получиться. При этом и мадридцы способны наказать за лишние ошибки при розыгрыше мяча.

Ожидается упорная встреча с небольшим перевесом хозяев.

Рекомендованные ставки