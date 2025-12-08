Введите ваш ник на сайте
«ПСВ» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 9 декабря с коэффициентом 1.72

08 декабря 2025 10:00
ПСВ - Атлетико
09 дек. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
ПСВ с форой (0)
Сделать ставку

На «Филипс Стадионе» ПСВ завершает групповую стадию Лиги чемпионов важным домашним матчем против «Атлетико». Обе команды находятся в плотной борьбе за плей-офф, и даже ничья способна резко изменить расположение в таблице. Хозяева – одна из наиболее убедительных команд в Европе по уровню атаки, тогда как гости славятся организованной обороной и прагматичным футболом.

«ПСВ»

Нидерландский клуб в Европе выступает уверенно: 4 матча без поражений и разгром «Ливерпуля» 4:1 стали подтверждением высокой эффективности нападения. Команда неизменно забивает в ЛЧ – в 16 матчах подряд.
Статистика последних встреч впечатляет: 15 голов за 5 матчей и при этом только 2 пропущенных – надeжность обороны стала важным конкурентным преимуществом.
Гус Тил с 11 голами – главный козырь команды, но успех ПСВ строится на целом комплексе: быстром прессинге и вертикальных атаках, заставляющих соперника ошибаться.

«Атлетико»

Испанцы недавно одержали важную победу над «Интером» (2:1), что вернуло их в игру за выход из группы. Команда Симеоне всe ещe нестабильна, особенно в атаке – 6 голов в 5 матчах.
Зато оборона остаeтся фирменным козырем: 1.00 пропущенный мяч в среднем в последних пяти матчах ЛЧ.
Хулиан Альварес – лучший бомбардир (10 голов), но ему требуется больше поддержки партнeров, потому что в позиционных атаках «Атлетико» нередко буксует.

Факты о командах

«ПСВ»

  • Победы в 5 последних матчах
  • 3.00 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд
  • Пропускает всего 0.40 гола в среднем (последние 5 матчей)

«Атлетико»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • 1.20 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с ПСВ

Личные встречи
0% (0)
33% (2)
67% (4)
1
Забитых мячей
8
0.17
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
2 : 0
23.11.2016
ПСВ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСВ
0 : 1
13.09.2016
Атлетико
Лига чемпионов, 1/8 финала
Атлетико
0 : 0
15.03.2016
ПСВ
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
0 : 0
24.02.2016
Атлетико
Лига Чемпионов, 5 тур
Атлетико
2 : 1
26.11.2008
ПСВ
Лига Чемпионов, 1 тур
ПСВ
0 : 3
16.09.2008
Атлетико
Показать все

Прогноз на матч «ПСВ» – «Атлетико»

Встреча обещает быть напряжeнной и тактически плотной. «ПСВ» должен владеть инициативой, активно используя преимущества флангов и поддерживаемый родными трибунами. «Атлетико» же постарается играть осторожно, делая ставку на дисциплину и редкие контратаки.

Испанцы традиционно неудобны для соперника: не пропустили в 4 последних очных матчах. Но нынешний ПСВ – один из самых энергичных коллективов турнира, и пробить оборону гостей у него вполне должно получиться. При этом и мадридцы способны наказать за лишние ошибки при розыгрыше мяча.

Ожидается упорная встреча с небольшим перевесом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • ПСВ с форой (0) – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.66

1.72
ПСВ с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Атлетико ПСВ
Рекомендуем
