Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торино» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 8 декабря 2025 с коэффициентом 1.66

07 декабря 2025 8:42
Торино - Милан
08 дек. 2025, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.66
Победа «Милана»
Сделать ставку

На «Олимпико ди Торино» встретятся команды, которые решают разные задачи в сезоне. «Торино» находится близко к зоне вылета и переживает непростой период, тогда как «Милан» уверенно идет в группе лидеров и претендует на титул. Несмотря на контраст в положении, личные встречи нередко получаются напряженными: у «Торино» есть удачные воспоминания о домашних матчах против гранда.

«Торино»

Команда в глубоком кризисе: серия без побед достигла пяти туров, оборона допускает слишком много ошибок – 9 пропущенных мячей в последних 5 матчах. При этом «Торино» нередко цепляется за результат дома и стабильно находит моменты у ворот соперника. Симеоне – главный фактор в атаке (4 гола), однако его усилий пока недостаточно, чтобы потянуть команду вверх по таблице.

«Милан»

«Россонери» выдают мощный отрезок – уже 12 туров без поражений. Команда уверенно контролирует ход матчей и сохраняет низкий уровень пропущенных – всего 3 мяча за пять встреч. Пулишич находится в отличной форме, 7 голов в 11 матчах делают его ключевой фигурой в атаке. При этом «Милан» в гостях действует прагматично, часто выигрывая в один мяч.

Факты о командах

«Торино»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем 0.80 забитого и 1.80 пропущенного за последние игры
  • Побеждал «Милан» дома в 3 последних очных встречах
  • Забивает в 4 последних матчах против соперника

«Милан»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за 5 туров
  • Забивает в 7 турах подряд
  • В 5 последних играх – 1.00 гола в среднем

Личные встречи
18% (6)
38% (13)
44% (15)
33
Забитых мячей
56
0.97
В среднем за матч
1.65
3:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
2 : 1
22.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 2
17.08.2024
Торино
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
3 : 1
18.05.2024
Милан
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
4 : 1
26.08.2023
Торино
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 0
10.02.2023
Торино
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
0 : 1
11.01.2023
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
2 : 1
30.10.2022
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0 : 0
10.04.2022
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
26.10.2021
Торино
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 7
12.05.2021
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
0 : 0
12.01.2021
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2 : 0
09.01.2021
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
17.02.2020
Торино
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
4 : 2
28.01.2020
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 1
26.09.2019
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2 : 0
28.04.2019
Милан
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0 : 0
09.12.2018
Торино
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1 : 1
18.04.2018
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0 : 0
26.11.2017
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
2 : 2
16.01.2017
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
2 : 1
12.01.2017
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 2
21.08.2016
Торино
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1 : 0
27.02.2016
Торино
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1 : 1
17.10.2015
Милан
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
24.05.2015
Торино
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1 : 1
10.01.2015
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
01.02.2014
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
2 : 2
14.09.2013
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
05.05.2013
Торино
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2 : 4
09.12.2012
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5 : 1
19.04.2009
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 2
23.11.2008
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
0 : 1
22.03.2008
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 0
03.11.2007
Торино
Показать все

Прогноз на матч «Торино» – «Милан»

«Торино» способен осложнить жизнь любому сопернику на своем поле – это подтверждает и статистика очных встреч. Но текущее состояние команды слишком нестабильно: хозяева часто теряют концентрацию в обороне и не могут удерживать даже ничейный результат. «Милан» же действует рационально: минимум риска, уверенная игра в защите и высокая реализация моментов. Вероятно, матч получится закрытым, с небольшим количеством голов, где один точный удар гостей может стать ключевым.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.66
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80

1.66
Победа «Милана»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Милан Торино
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 