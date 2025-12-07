На «Олимпико ди Торино» встретятся команды, которые решают разные задачи в сезоне. «Торино» находится близко к зоне вылета и переживает непростой период, тогда как «Милан» уверенно идет в группе лидеров и претендует на титул. Несмотря на контраст в положении, личные встречи нередко получаются напряженными: у «Торино» есть удачные воспоминания о домашних матчах против гранда.

«Торино»

Команда в глубоком кризисе: серия без побед достигла пяти туров, оборона допускает слишком много ошибок – 9 пропущенных мячей в последних 5 матчах. При этом «Торино» нередко цепляется за результат дома и стабильно находит моменты у ворот соперника. Симеоне – главный фактор в атаке (4 гола), однако его усилий пока недостаточно, чтобы потянуть команду вверх по таблице.

«Милан»

«Россонери» выдают мощный отрезок – уже 12 туров без поражений. Команда уверенно контролирует ход матчей и сохраняет низкий уровень пропущенных – всего 3 мяча за пять встреч. Пулишич находится в отличной форме, 7 голов в 11 матчах делают его ключевой фигурой в атаке. При этом «Милан» в гостях действует прагматично, часто выигрывая в один мяч.

Факты о командах

«Торино»

Не выигрывает 5 матчей подряд

В среднем 0.80 забитого и 1.80 пропущенного за последние игры

Побеждал «Милан» дома в 3 последних очных встречах

Забивает в 4 последних матчах против соперника

«Милан»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Пропускает в среднем 0.60 гола за 5 туров

Забивает в 7 турах подряд

В 5 последних играх – 1.00 гола в среднем

Прогноз на матч «Торино» – «Милан»

«Торино» способен осложнить жизнь любому сопернику на своем поле – это подтверждает и статистика очных встреч. Но текущее состояние команды слишком нестабильно: хозяева часто теряют концентрацию в обороне и не могут удерживать даже ничейный результат. «Милан» же действует рационально: минимум риска, уверенная игра в защите и высокая реализация моментов. Вероятно, матч получится закрытым, с небольшим количеством голов, где один точный удар гостей может стать ключевым.

Рекомендованные ставки