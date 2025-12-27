28 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Сассуоло». Соседи по турнирной таблице ведут борьбу за места в первой десятке, поэтому очная встреча имеет принципиальное значение. Обе команды подходят к матчу не в лучшем игровом тонусе, но статистика личных встреч и текущие показатели обещают напряженную и результативную игру.

«Болонья»

«Болонья» в прошлом туре уступила «Ювентусу» со счетом 0:1 и продлила серию без побед до трех матчей. После 15 туров команда набрала 25 очков и занимает 6 место, оставаясь в группе претендентов на еврокубки. В последних пяти играх «Болонья» забила всего 4 мяча, в среднем 0.80 за матч, при этом пропустила 6. Команда регулярно допускает ошибки в обороне и пропускает уже в восьми матчах подряд, однако в очных встречах с «Сассуоло» стабильно находит путь к воротам соперника.

«Сассуоло»

«Сассуоло» также переживает непростой отрезок. Поражение от «Торино» 0:1 стало пятым подряд матчем, в котором команда пропустила. После 16 туров «Сассуоло» имеет 21 очко и располагается на 10 месте. При этом атака выглядит достаточно живо: 7 голов в последних пяти встречах и средний показатель 1.40 за игру. В гостях команда действует смелее и не проигрывала в 5 из 7 последних выездных матчей чемпионата, что добавляет оптимизма перед визитом в Болонью.

Факты о командах

«Болонья»

6 место после 15 туров

Не выигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 17 последних матчах против «Сассуоло»

В среднем 0.80 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Сассуоло»

10 место после 16 туров

Пропускает в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей

В среднем 1.40 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Болонья» – «Сассуоло»

С учетом статистики очных встреч и проблем обеих команд в обороне матч располагает к обмену голами. «Болонья» традиционно уверенно играет против этого соперника дома, но «Сассуоло» способен навязать борьбу за счет более активной атаки. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативную игру без явного фаворита.

Рекомендованные ставки: