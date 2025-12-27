Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 28 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

27 декабря 2025 9:23
Болонья - Сассуоло
28 дек. 2025, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 17 тур
Перейти в онлайн матча
28 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Болонья» примет «Сассуоло». Соседи по турнирной таблице ведут борьбу за места в первой десятке, поэтому очная встреча имеет принципиальное значение. Обе команды подходят к матчу не в лучшем игровом тонусе, но статистика личных встреч и текущие показатели обещают напряженную и результативную игру.

«Болонья»

«Болонья» в прошлом туре уступила «Ювентусу» со счетом 0:1 и продлила серию без побед до трех матчей. После 15 туров команда набрала 25 очков и занимает 6 место, оставаясь в группе претендентов на еврокубки. В последних пяти играх «Болонья» забила всего 4 мяча, в среднем 0.80 за матч, при этом пропустила 6. Команда регулярно допускает ошибки в обороне и пропускает уже в восьми матчах подряд, однако в очных встречах с «Сассуоло» стабильно находит путь к воротам соперника.

«Сассуоло»

«Сассуоло» также переживает непростой отрезок. Поражение от «Торино» 0:1 стало пятым подряд матчем, в котором команда пропустила. После 16 туров «Сассуоло» имеет 21 очко и располагается на 10 месте. При этом атака выглядит достаточно живо: 7 голов в последних пяти встречах и средний показатель 1.40 за игру. В гостях команда действует смелее и не проигрывала в 5 из 7 последних выездных матчей чемпионата, что добавляет оптимизма перед визитом в Болонью.

Факты о командах

«Болонья»

  • 6 место после 15 туров
  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 17 последних матчах против «Сассуоло»
  • В среднем 0.80 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Сассуоло»

  • 10 место после 16 туров
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей
  • В среднем 1.40 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
38% (8)
29% (6)
33% (7)
31
Забитых мячей
26
1.48
В среднем за матч
1.24
4:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 1
28.10.2023
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1 : 1
08.05.2023
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
3 : 0
12.11.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 3
15.05.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 3
22.12.2021
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1 : 1
20.02.2021
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
3 : 4
18.10.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
1 : 2
08.07.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
3 : 1
08.11.2019
Болонья
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
2 : 1
31.03.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 2
28.10.2018
Болонья
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
2 : 1
18.02.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
0 : 1
24.09.2017
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
0 : 1
12.03.2017
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 1
23.10.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
0 : 2
24.01.2016
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
0 : 1
29.08.2015
Сассуоло
Товарищеские матчи,
Болонья
0 : 1
06.08.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 0
09.03.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
20.10.2013
Болонья
Показать все

Прогноз на матч «Болонья» – «Сассуоло»

С учетом статистики очных встреч и проблем обеих команд в обороне матч располагает к обмену голами. «Болонья» традиционно уверенно играет против этого соперника дома, но «Сассуоло» способен навязать борьбу за счет более активной атаки. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативную игру без явного фаворита.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Сассуоло Болонья
