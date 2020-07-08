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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сассуоло
Болонья - Сассуоло: обзор матча 08 июля 2020
Болонья
08.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
90+1'
М. Барроу
41'
Д. Берарди
57'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сассуоло
90'
+5
Желтая карточка
Рожерио
90'
+1
Желтая карточка
М. Мюлдюр
ГОЛ! 1:2!
М. Барроу
90'
+1
87'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Замена
Д. Канджано
️️️️
Р. Паласио
83'
Желтая карточка
М. Дийкс
82'
81'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Локателли
80'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Берарди
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Й. Схаутен
75'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
74'
73'
Замена
Д. Феррари
️️️️
Ф. Пелузо
73'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Г. Дефрель
65'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Н. Домингес
️️️️
Г. Медель
61'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Сванберг
61'
Желтая карточка
С. Денсвил
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гараслин
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Мюлдюр
34'
Желтая карточка
Л. Гараслин
Желтая карточка
Г. Медель
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Данило
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-3
1
Скорупски
35
Дийкс
13
Бани
4
Денсвил
5
Томиясу
17
Медель
22
Схаутен
32
Сванберг
8
Паласио
7
Орсолини
99
Барроу
4-1-2-1-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
13
Пелузо
13
Рожерио
21
Кирикеш
5
Локателли
17
Гараслин
4
Маньянелли
10
Берарди
92
Дефрель
9
Капуто
8
Паласио
11
Канджано
11
Канджано
8
Паласио
22
Схаутен
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
22
Схаутен
17
Медель
8
Домингес
8
Домингес
17
Медель
32
Сванберг
11
Сансоне
11
Сансоне
32
Сванберг
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
13
Пелузо
67
Феррари
67
Феррари
13
Пелузо
5
Локателли
96
Маньяни
96
Маньяни
5
Локателли
10
Берарди
10
Бурабиа
10
Бурабиа
10
Берарди
92
Дефрель
25
Траоре
25
Траоре
92
Дефрель
17
Гараслин
13
Бога
13
Бога
17
Гараслин
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
7
Муса Джувара
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Данило
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
7
Муса Джувара
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Данило
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Болонья - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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