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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 20 октября 2013
Сассуоло
20.10.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
12'
Д. Берарди (П)
17'
А. Флоро Флорес
34'
А. Диаманти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
Желтая карточка
С. Дзадза
84'
83'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Ф. Соренсен
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Берарди
73'
69'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
65'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Д. Лаксальт
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Флоро Флорес
64'
56'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Х. Анхель Креспо
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Ж. Россини
46'
Желтая карточка
Л. Марроне
37'
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Диаманти
Желтая карточка
Ж. Россини
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Л. Марроне
17'
12'
Желтая карточка
А. Мантовани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
12'
Желтая карточка
П. Бьянко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Пеголо
4
Марроне
35
Россини
51
Антеи
3
Лонги
20
Бьянко
5
Лариби
18
Скелотто
27
Куртич
10
Берарди
9
Флоро Флорес
3-2-2-1-1
23
Курчи
14
Натали
15
Креспо
4
Соренсен
93
Лаксальт
16
Чех
21
Крхин
33
Коне
23
Диаманти
9
Кристальдо
35
Россини
15
Ачерби
15
Ачерби
35
Россини
10
Берарди
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
15
Креспо
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
15
Креспо
4
Соренсен
9
Бьянки
9
Бьянки
4
Соренсен
93
Лаксальт
99
Аквафреска
99
Аквафреска
93
Лаксальт
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Болонья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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