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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 24 января 2016
Сассуоло
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
68'
Э. Джаккерини
90+3'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
Пас отдал
М. Дестро
90'
+1
Желтая карточка
М. Бриги
87'
Желтая карточка
А. Феррари
Замена
М. Тротта
️️️️
Д. Берарди
83'
77'
Замена
А. Феррари
️️️️
А. Морлео
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Л. Пеллегрини
77'
72'
Замена
М. Бриги
️️️️
Г. Донса
68'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Д. Гастальделло
60'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Мунье
Замена
Д. Бьондини
️️️️
К. Лариби
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ачерби
5
Лариби
32
Дункан
11
Сансоне
7
Пеллегрини
94
Берарди
11
Фальчинелли
4-1-4-1
83
Миранте
6
Оиконому
13
Россеттини
5
Гастальделло
3
Морлео
24
Диавара
40
Мунье
15
Джаккерини
30
Донса
8
Таидер
21
Дестро
5
Лариби
8
Бьондини
8
Бьондини
5
Лариби
94
Берарди
29
Тротта
29
Тротта
94
Берарди
7
Пеллегрини
92
Дефрель
92
Дефрель
7
Пеллегрини
3
Морлео
25
Феррари
25
Феррари
3
Морлео
30
Донса
4
Бриги
4
Бриги
30
Донса
40
Мунье
10
Флоккари
10
Флоккари
40
Мунье
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сассуоло - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Альберто Бралья
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