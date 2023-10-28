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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 28 октября 2023
Сассуоло
28.10.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
44'
Д. Болока
3'
Д. Зиркзее
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Болонья
90'
+5
Желтая карточка
А. Салемакерс
Желтая карточка
Д. Берарди
90'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Винья
89'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
88'
84'
Замена
Н. Моро
️️️️
У. Эль-Аззузи
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
72'
Замена
К. Вольпато
️️️️
Н. Байрами
72'
71'
Желтая карточка
У. Эль-Аззузи
69'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
М. Эбишер
63'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Х. Ликояннис
63'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Салемакерс
Замена
У. Рачич
️️️️
К. Торстведт
59'
58'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
46'
Замена
С. Пош
️️️️
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:1!
Д. Болока
Пас отдал
Д. Тольян
44'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
М. Эбишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
(К)
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К)
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
4-1-3-2
47
Консильи
6
Винья
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
11
Болока
42
Торстведт
10
Байрами
45
Лорьенте
9
Пинамонти
10
Берарди
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
33
Калафьори
31
Беукема
22
Ликояннис
19
Фройлер
20
Эбишер
19
Фергюсон
56
Салемакерс
11
Зиркзее
7
Орсолини
6
Винья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Винья
42
Торстведт
10
Рачич
10
Рачич
42
Торстведт
10
Байрами
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Байрами
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
22
Ликояннис
34
Кристиансен
34
Кристиансен
22
Ликояннис
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
20
Эбишер
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
20
Эбишер
Эль-Аззузи
6
Моро
6
Моро
Эль-Аззузи
56
Салемакерс
14
Ндой
14
Ндой
56
Салемакерс
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
50
Тито Гасперини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Сассуоло - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Читта дель Триколоре
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