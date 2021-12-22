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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 22 декабря 2021
Сассуоло
22.12.2021, среда, 18:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Болонья
36'
Р. Орсолини
44'
А. Хики
90+4'
Ф. Сантандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Ф. Сантандер
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
90'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
М. Лопес
88'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
88'
80'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
К. Бонифази
76'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
72'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
А. Сков Ольсен
72'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
М. Арнаутович
64'
Желтая карточка
Н. Домингес
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Х. Траоре
64'
62'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
62'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Орсолини
59'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
46'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ж. Бога
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Хики
Пас отдал
А. Сков Ольсен
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
Н. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
25
Хамед Траоре
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
2
Аарон Хики
ЛП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Болонья
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-2-3-1
25
Пеголо
13
Рожерио
23
Айхан
67
Феррари
18
Мюлдюр
16
Фраттези
20
Лопес
13
Бога
10
Берарди
25
Траоре
9
Скамакка
3-4-1-2
1
Скорупски
5
Сумаоро
17
Медель
33
Бонифази
70
Сков Ольсен
8
Домингес
32
Сванберг
2
Хики
21
Сориано
7
Арнаутович
7
Орсолини
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
20
Лопес
4
Маньянелли
4
Маньянелли
20
Лопес
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
25
Траоре
13
Бога
18
Распадори
18
Распадори
13
Бога
33
Бонифази
4
Бинкс
4
Бинкс
33
Бонифази
70
Сков Ольсен
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
7
Орсолини
99
Барроу
99
Барроу
7
Орсолини
7
Арнаутович
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Арнаутович
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
Остались в запасе
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сассуоло - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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