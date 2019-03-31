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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сассуоло
Болонья - Сассуоло: обзор матча 31 марта 2019
Болонья
31.03.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
68'
Э. Пульгар (П)
90+6'
М. Дестро
90+2'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сассуоло
Желтая карточка
М. Дестро
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
Р. Орсолини
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бога
Пас отдал
Х. Бабакар
86'
Желтая карточка
М. Бурабиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Пульгар
68'
61'
Желтая карточка
С. Сенси
29'
Желтая карточка
М. Демирал
Желтая карточка
Ф. Хеландер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
22
Хеландер
15
Мбайе
21
Джемаили
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
4-3-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
67
Феррари
28
Демирал
6
Марлон
10
Бурабиа
4
Маньянелли
8
Сенси
94
Берарди
29
Ди Франческо
15
Бабакар
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Болонья - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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