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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сассуоло
Болонья - Сассуоло: обзор матча 29 августа 2015
Болонья
29.08.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
86'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сассуоло
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
80'
Замена
К. Лариби
️️️️
Н. Сансоне
74'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
Замена
М. Манкозу
️️️️
М. Дестро
71'
Желтая карточка
А. Феррари
66'
62'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Политано
Замена
А. Феррари
️️️️
И. Мбайе
46'
Желтая карточка
М. Дестро
26'
24'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Ф. Фалько
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
13
Россеттини
22
Майетта
15
Мбайе
5
Пульгар
30
Донса
12
Крисетиг
25
Фалько
20
Бриенца
21
Дестро
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
28
Каннаваро
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
11
Сансоне
92
Дефрель
15
Мбайе
25
Феррари
25
Феррари
15
Мбайе
21
Дестро
25
Манкозу
25
Манкозу
21
Дестро
11
Сансоне
5
Лариби
5
Лариби
11
Сансоне
21
Политано
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
21
Политано
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Болонья - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт HD
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