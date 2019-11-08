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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 08 ноября 2019
Сассуоло
08.11.2019, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
34'
Ф. Капуто
68'
Ж. Бога
75'
Ф. Капуто
70'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
90'
Желтая карточка
И. Мбайе
88'
Желтая карточка
М. Сванберг
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
87'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Капуто
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
Р. Орсолини
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бога
68'
65'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
Марлон
59'
57'
Желтая карточка
М. Бани
53'
Желтая карточка
Данило
50'
Желтая карточка
Г. Медель
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Ф. Джуричич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
19
Романья
6
Марлон
22
Тольян
5
Локателли
4
Маньянелли
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
3-1-3-3
1
Скорупски
15
Мбайе
5
Данило
13
Бани
17
Медель
32
Сванберг
15
Поли
7
Крейчи
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
8
Паласио
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сассуоло - Болонья
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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