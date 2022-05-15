Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сассуоло
Болонья - Сассуоло: обзор матча 15 мая 2022
Болонья
15.05.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
90+1'
Р. Орсолини (П)
35'
Д. Скамакка
75'
Д. Берарди
80'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Сассуоло
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Орсолини
90'
+1
84'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
84'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Фраттези
80'
ГОЛ! 0:3!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Фраттези
79'
Замена
Р. Черво
️️️️
Д. Распадори
79'
Замена
Руан
️️️️
М. Мюлдюр
Замена
Д. Касиус
️️️️
Л. Де Сильвестри
76'
Замена
М. Дийкс
️️️️
А. Хики
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берарди
Замена
М. Сванберг
️️️️
М. Эбишер
65'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Сориано
65'
62'
Замена
М. Лопес
️️️️
Х. Траоре
57'
Желтая карточка
Д. Распадори
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Теате
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
5
Сумаоро
3
Теате
29
Де Сильвестри
17
Медель
22
Схаутен
20
Эбишер
21
Сориано
7
Арнаутович
7
Орсолини
4-2-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
7
Энрике
10
Берарди
25
Траоре
9
Скамакка
18
Распадори
2
Хики
35
Дийкс
35
Дийкс
2
Хики
29
Де Сильвестри
30
Касиус
30
Касиус
29
Де Сильвестри
20
Эбишер
32
Сванберг
32
Сванберг
20
Эбишер
21
Сориано
11
Сансоне
11
Сансоне
21
Сориано
3
Теате
99
Барроу
99
Барроу
3
Теате
18
Мюлдюр
4
Руан
4
Руан
18
Мюлдюр
25
Траоре
20
Лопес
20
Лопес
25
Траоре
16
Фраттези
4
Маньянелли
4
Маньянелли
16
Фраттези
18
Распадори
20
Черво
20
Черво
18
Распадори
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Болонья - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Сассуоло
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+