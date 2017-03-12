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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 12 марта 2017
Сассуоло
12.03.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
58'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
83'
Желтая карточка
А. Масина
79'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Ф. Ди Франческо
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Матри
78'
72'
Замена
Э. Крафт
️️️️
В. Торосидис
Замена
С. Миссироли
️️️️
Л. Пеллегрини
67'
64'
Желтая карточка
В. Торосидис
64'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Замена
А. Рагуса
️️️️
А. Аквилани
63'
Желтая карточка
М. Политано
60'
59'
Желтая карточка
М. Дестро
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
Б. Джемаили
56'
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Г. Донса
Желтая карточка
Д. Берарди
41'
34'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Желтая карточка
П. Каннаваро
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Годфред Донса
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
32
Дункан
20
Аквилани
94
Берарди
7
Пеллегрини
21
Политано
21
Матри
4-1-2-2-1
83
Миранте
35
Торосидис
22
Майетта
22
Хеландер
25
Масина
5
Пульгар
30
Донса
21
Джемаили
90
Верди
29
Ди Франческо
21
Дестро
20
Аквилани
32
Рагуса
32
Рагуса
20
Аквилани
7
Пеллегрини
6
Миссироли
6
Миссироли
7
Пеллегрини
21
Матри
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Матри
35
Торосидис
17
Крафт
17
Крафт
35
Торосидис
29
Ди Франческо
7
Крейчи
7
Крейчи
29
Ди Франческо
30
Донса
43
Вивиани
43
Вивиани
30
Донса
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сассуоло - Болонья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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