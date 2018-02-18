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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сассуоло
Болонья - Сассуоло: обзор матча 18 февраля 2018
Болонья
18.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
12'
А. Поли
88'
Э. Пульгар
38'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сассуоло
90'
+2
Желтая карточка
А. Рагуса
ГОЛ! 2:1!
Э. Пульгар
88'
86'
Вторая желтая
Э. Гольданига
60'
Желтая карточка
Э. Гольданига
38'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
Желтая карточка
С. Де Майо
37'
29'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:0!
А. Поли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-1-1
83
Миранте
21
Гонсалес
87
Де Майо
35
Торосидис
17
Крафт
5
Пульгар
15
Поли
21
Джемаили
29
Ди Франческо
21
Дестро
4-3-2-1
47
Консильи
14
Лирола
15
Ачерби
18
Гольданига
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
94
Берарди
15
Бабакар
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Болонья - Сассуоло
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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