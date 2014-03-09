Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сассуоло
Болонья - Сассуоло: обзор матча 09 марта 2014
Болонья
09.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сассуоло
Желтая карточка
Д. Папони
90'
+4
Замена
М. Чех
️️️️
Л. Христодулопулос
90'
+1
78'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
С. Миссироли
Замена
Д. Папони
️️️️
Ибсон
77'
76'
Желтая карточка
П. Мендеш
70'
Замена
Д. Фариас
️️️️
А. Флоро Флорес
68'
Замена
А. Лонги
️️️️
Л. Антеи
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Р. Бьянки
63'
40'
Желтая карточка
Л. Антеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
3-2-4-1
23
Курчи
3
Черубин
15
Антонссон
14
Натали
17
Мантовани
15
Креспо
80
Ибсон
15
Перес
21
Крхин
7
Христодулопулос
9
Бьянки
4-3-1-2
25
Пеголо
3
Мендеш
51
Антеи
15
Ариаудо
28
Каннаваро
6
Миссироли
4
Маньянелли
13
Чибса
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
7
Христодулопулос
16
Чех
16
Чех
7
Христодулопулос
80
Ибсон
35
Папони
35
Папони
80
Ибсон
9
Бьянки
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Бьянки
51
Антеи
3
Лонги
3
Лонги
51
Антеи
6
Миссироли
8
Бьондини
8
Бьондини
6
Миссироли
9
Флоро Флорес
17
Фариас
17
Фариас
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Болонья
Сассуоло
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Болонья - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Сассуоло
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+