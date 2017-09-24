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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 24 сентября 2017
Сассуоло
24.09.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
89'
О. Оквонкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
90'
+1
Желтая карточка
Г. Донса
90'
Желтая карточка
О. Оквонкво
89'
ГОЛ! 0:1!
О. Оквонкво
86'
Желтая карточка
А. Поли
83'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Вторая желтая
Ф. Маньянелли
80'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
73'
Желтая карточка
К. Адьяпонг
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Болонья
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-2-3-1-1
47
Консильи
15
Ачерби
5
Летшерт
17
Адьяпонг
28
Каннаваро
14
Лирола
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Дункан
94
Берарди
21
Матри
3-3-2-1-1
1
Да Кошта
21
Гонсалес
87
Де Майо
22
Хеландер
15
Мбайе
5
Пульгар
25
Масина
30
Донса
15
Поли
90
Верди
8
Паласио
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Сассуоло - Болонья
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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