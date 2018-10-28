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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 28 октября 2018
Сассуоло
28.10.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
17'
Марлон
85'
К. Боатенг (П)
2'
Р. Паласио
56'
И. Мбайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Болонья
87'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Р. Паласио
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Боатенг
85'
Замена
С. Сенси
️️️️
Ф. Джуричич
79'
73'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Сванберг
Замена
А. Матри
️️️️
Х. Бабакар
72'
65'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Р. Орсолини
Замена
К. Боатенг
️️️️
Ф. Ди Франческо
63'
56'
ГОЛ! 1:2!
И. Мбайе
Пас отдал
Д. Гонсалес
49'
Желтая карточка
Р. Паласио
41'
Желтая карточка
М. Сванберг
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
38'
Желтая карточка
Д. Феррари
28'
19'
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ! 1:1!
Марлон
Пас отдал
Д. Берарди
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Сантандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
96
Маньяни
10
Бурабиа
4
Маньянелли
29
Ди Франческо
31
Джуричич
94
Берарди
15
Бабакар
4-1-2-3
1
Скорупски
15
Мбайе
21
Гонсалес
33
Калабрези
22
Хеландер
5
Пульгар
32
Сванберг
15
Поли
8
Паласио
9
Сантандер
7
Орсолини
31
Джуричич
8
Сенси
8
Сенси
31
Джуричич
29
Ди Франческо
27
Боатенг
27
Боатенг
29
Ди Франческо
15
Бабакар
21
Матри
21
Матри
15
Бабакар
32
Сванберг
7
Крейчи
7
Крейчи
32
Сванберг
7
Орсолини
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Орсолини
8
Паласио
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
8
Паласио
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Сассуоло - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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