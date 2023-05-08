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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Болонья
Сассуоло - Болонья: обзор матча 08 мая 2023
Сассуоло
08.05.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
15'
Д. Берарди
42'
Н. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Болонья
85'
Замена
Г. Медель
️️️️
Л. Фергюсон
Замена
Д. Феррари
️️️️
Руан
82'
78'
Замена
Н. Моро
️️️️
Н. Домингес
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
76'
Замена
А. Альварес
️️️️
Г. Дефрель
76'
68'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Р. Орсолини
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
66'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Н. Байрами
66'
Желтая карточка
М. Лопес
44'
42'
ГОЛ! 1:1!
Н. Домингес
Пас отдал
А. Камбьясо
27'
Желтая карточка
С. Пош
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Г. Дефрель
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
6
Эрлич
4
Руан
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
10
Байрами
10
Берарди
92
Дефрель
4-4-2
1
Скорупски
33
Бонифази
4
Пош
26
Лукуми
20
Камбьясо
8
Домингес
19
Фергюсон
20
Эбишер
22
Схаутен
99
Барроу
7
Орсолини
4
Руан
67
Феррари
67
Феррари
4
Руан
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
10
Байрами
45
Лорьенте
45
Лорьенте
10
Байрами
92
Дефрель
9
Альварес
9
Альварес
92
Дефрель
19
Фергюсон
17
Медель
17
Медель
19
Фергюсон
8
Домингес
6
Моро
6
Моро
8
Домингес
7
Орсолини
7
Арнаутович
7
Арнаутович
7
Орсолини
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Сассуоло - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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