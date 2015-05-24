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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 24 мая 2015
Милан
24.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Торино
18'
С. Эль-Шаарави
56'
Д. Паццини (П)
64'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
Желтая карточка
М. ван Гинкел
77'
Замена
А. Мастальи
️️️️
А. Поли
75'
71'
Замена
С. Россо
️️️️
Д. Мартинес
Замена
К. Сапата
️️️️
С. Эль-Шаарави
67'
65'
Замена
М. Баша
️️️️
А. Гацци
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. ван Гинкел
64'
Желтая карточка
Д. Паццини
57'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Паццини
56'
55'
Красная карточка
К. Молинаро
54'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Вивес
51'
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
Ф. Мексес
️️️️
Алекс
46'
Желтая карточка
А. Поли
45'
Красная карточка
К. Дзаккардо
42'
40'
Желтая карточка
А. Гацци
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
К. Дзаккардо
18'
Желтая карточка
К. Хонда
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
11
Джампаоло Паццини
(К)
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛАЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Бруно Перес
ПАЗ
5
Джузеппе Вивес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
13
Диего Лопес
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
18
Марио Пиччинокки
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
41
Алессандро Мастальи
ЦП
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Торино
74
Андреа Дзакканьо
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
75
Клаудио Морра
ЦФ
90
Симоне Россо
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Аббьяти
16
Боккетти
29
Палетта
33
Алекс
5
Дзаккардо
34
Де Йонг
8
ван Гинкел
15
Поли
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
3-3-2-2
93
Паделли
36
Дармиан
15
Глик
24
Моретти
33
Перес
5
Вивес
3
Молинаро
7
Эль-Каддури
14
Гацци
77
Мартинес
11
Амаури
15
Поли
41
Мастальи
41
Мастальи
15
Поли
92
Эль-Шаарави
25
Сапата
25
Сапата
92
Эль-Шаарави
33
Алекс
5
Мексес
5
Мексес
33
Алекс
77
Мартинес
90
Россо
90
Россо
77
Мартинес
5
Вивес
24
Бенасси
24
Бенасси
5
Вивес
14
Гацци
8
Баша
8
Баша
14
Гацци
Остались в запасе
Милан
Торино
18
Марио Пиччинокки
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
13
Диего Лопес
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
75
Клаудио Морра
ЦФ
74
Андреа Дзакканьо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
18
Марио Пиччинокки
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
13
Диего Лопес
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
75
Клаудио Морра
ЦФ
74
Андреа Дзакканьо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Торино
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:40 (прямая)
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