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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 17 октября 2015
Торино
17.10.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Милан
73'
Д. Базелли
63'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
88'
Желтая карточка
Д. Лопес
88'
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Черчи
86'
Замена
А. Поли
️️️️
Ю. Куцка
80'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Квальярелла
80'
Желтая карточка
Ч. Бово
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Пас отдал
А. Белотти
73'
Замена
А. Белотти
️️️️
Д. Дзаппакоста
72'
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
А. Бертолаччи
56'
Замена
К. Бакка
️️️️
Л. Адриано
52'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Замена
Д. Вивес
️️️️
А. Гацци
46'
Желтая карточка
А. Гацци
41'
Желтая карточка
Д. Базелли
20'
12'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
33
Базелли
14
Гацци
18
Аква
11
Лопес
27
Квальярелла
4-4-2
13
Лопес
20
Абате
33
Алекс
26
Романьоли
13
Антонелли
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
33
Куцка
18
Монтоливо
7
Черчи
4
Адриано
27
Квальярелла
24
Бенасси
24
Бенасси
27
Квальярелла
14
Гацци
5
Вивес
5
Вивес
14
Гацци
77
Дзаппакоста
11
Белотти
11
Белотти
77
Дзаппакоста
7
Черчи
3
Хонда
3
Хонда
7
Черчи
33
Куцка
15
Поли
15
Поли
33
Куцка
4
Адриано
70
Бакка
70
Бакка
4
Адриано
Остались в запасе
Торино
Милан
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Торино - Милан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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