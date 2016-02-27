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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 27 февраля 2016
Милан
27.02.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Торино
45'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Бакка
90'
86'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
К. Боатенг
80'
78'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Базелли
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Ньянг
69'
Желтая карточка
И. Абате
69'
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонелли
Пас отдал
Ю. Куцка
45'
43'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
25
Сапата
13
Антонелли
33
Алекс
20
Абате
91
Бертолаччи
33
Куцка
3
Хонда
7
Бонавентура
99
Ньянг
70
Бакка
4-4-2
93
Паделли
77
Дзаппакоста
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
18
Аква
33
Базелли
33
Перес
5
Вивес
9
Иммобиле
11
Белотти
99
Ньянг
27
Боатенг
27
Боатенг
99
Ньянг
70
Бакка
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Бакка
33
Базелли
11
Лопес
11
Лопес
33
Базелли
77
Дзаппакоста
77
Мартинес
77
Мартинес
77
Дзаппакоста
Остались в запасе
Милан
Торино
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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