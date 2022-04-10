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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 10 апреля 2022
Торино
10.04.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Милан
87'
Замена
М. Габбиа
️️️️
Ф. Томори
Замена
А. Буонджорно
️️️️
М. Войвода
84'
Замена
Д. Сек
️️️️
Т. Побега
84'
82'
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Тонали
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Белотти
76'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
63'
Замена
А. Иццо
️️️️
Д. Зима
63'
55'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Б. Диас
36'
Желтая карточка
П. Калюлю
Желтая карточка
Т. Побега
31'
18'
Желтая карточка
Ф. Томори
Желтая карточка
С. Лукич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Бериша
90
Синго
4
Зима
3
Бремер
15
Родригес
23
Войвода
23
Лукич
21
Риччи
4
Побега
7
Брекало
11
Белотти
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
4
Зима
4
Иццо
4
Иццо
4
Зима
23
Войвода
4
Буонджорно
4
Буонджорно
23
Войвода
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
4
Побега
19
Сек
19
Сек
4
Побега
11
Белотти
9
Пеллегри
9
Пеллегри
11
Белотти
21
Диас
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Диас
23
Томори
46
Габбиа
46
Габбиа
23
Томори
16
Тонали
33
Крунич
33
Крунич
16
Тонали
Остались в запасе
Торино
Милан
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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