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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 26 августа 2023
Милан
26.08.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Торино
33'
К. Пулишич
43'
О. Жиру (П)
45+2'
Т. Эрнандес
65'
О. Жиру (П)
36'
П. Схюрс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Торино
89'
Желтая карточка
К. Линетти
Замена
А. Флоренци
️️️️
Т. Эрнандес
87'
Замена
С. Кьер
️️️️
М. Тиав
79'
Желтая карточка
М. Тиав
70'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
О. Жиру
66'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
66'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
66'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
О. Жиру
65'
59'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Радоньич
59'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Р. Белланова
57'
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
46'
Замена
К. Линетти
️️️️
И. Илич
ГОЛ! 3:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Р. Леау
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Жиру
43'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
39'
36'
ГОЛ! 1:1!
П. Схюрс
Пас отдал
С. Риччи
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
33'
21'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
11'
Желтая карточка
И. Илич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
33
Крунич
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
11
Пулишич
9
Жиру
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Схюрс
4
Буонджорно
23
Войвода
15
Родригес
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
28
Радоньич
19
Санабрия
12
Тиав
24
Кьер
24
Кьер
12
Тиав
19
Эрнандес
24
Флоренци
24
Флоренци
19
Эрнандес
9
Жиру
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
9
Жиру
20
Лофтус-Чик
80
Муса
80
Муса
20
Лофтус-Чик
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
16
Белланова
19
Лазаро
19
Лазаро
16
Белланова
20
Илич
17
Линетти
17
Линетти
20
Илич
28
Радоньич
14
Карамо
14
Карамо
28
Радоньич
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Милан
Торино
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Милан - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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