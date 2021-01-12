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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 12 января 2021
Милан
12.01.2021, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Торино
ГОЛ!
Х. Чалханоглу
5:4
ГОЛ!
В. Милинкович-Савич
4:4
ГОЛ!
А. Романьоли
4:3
Пенальти не реализован!
Т. Ринкон
ГОЛ!
С. Тонали
3:3
ГОЛ!
Лянко
2:3
ГОЛ!
Т. Эрнандес
2:2
ГОЛ!
С. Лукич
1:2
ГОЛ!
Ф. Кессье
1:1
ГОЛ!
А. Белотти
0:1
118'
Желтая карточка
А. Гояк
115'
Желтая карточка
Лянко
Желтая карточка
Ф. Кессье
112'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Б. Диас
105'
101'
Желтая карточка
С. Лукич
90'
+2
Замена
А. Белотти
️️️️
С. Дзадза
Желтая карточка
С. Тонали
85'
84'
Замена
Лянко
️️️️
Бремер
Красная карточка
Д. Доннарумма
72'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
72'
63'
Замена
Н. Мурру
️️️️
К. Ансальди
63'
Замена
У. Синго
️️️️
К. Линетти
Замена
Ф. Кессье
️️️️
М. Мусаккио
63'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Д. Калабрия
63'
47'
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
С. Кастильехо
46'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
З. Ибрагимович
46'
29'
Желтая карточка
К. Линетти
27'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
88
Антонио Мионич
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Далот
16
Тонали
2
Калабрия
21
Диас
27
Леау
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-2-4-1
32
Милинкович-Савич
63
Н'Кулу
4
Буонджорно
23
Войвода
3
Бремер
14
Ансальди
8
Ринкон
17
Линетти
14
Гояк
8
Сегре
11
Дзадза
11
Ибрагимович
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Ибрагимович
70
Кастильехо
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
70
Кастильехо
21
Диас
72
Ольцер
72
Ольцер
21
Диас
2
Калабрия
19
Эрнандес
19
Эрнандес
2
Калабрия
37
Мусаккио
19
Кессье
19
Кессье
37
Мусаккио
14
Ансальди
29
Мурру
29
Мурру
14
Ансальди
3
Бремер
13
Лянко
13
Лянко
3
Бремер
17
Линетти
90
Синго
90
Синго
17
Линетти
3
Бремер
23
Лукич
23
Лукич
3
Бремер
11
Дзадза
11
Белотти
11
Белотти
11
Дзадза
Остались в запасе
Милан
Торино
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
88
Антонио Мионич
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
88
Антонио Мионич
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Торино
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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