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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 09 декабря 2018
Милан
09.12.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
70'
Желтая карточка
Д. Базелли
Желтая карточка
К. Сапата
39'
35'
Желтая карточка
А. Иццо
16'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
И. Абате
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
20
Абате
25
Сапата
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
9
Игуаин
10
Кутроне
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
4
Иццо
26
Джиджи
34
Эйна
14
Ансальди
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Милан
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Милан - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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